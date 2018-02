Ministério Público investiga fraudes em licitações em São Leopoldo e Alvorada

São Leopoldo e Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foram alvos nesta sexta-feira (23) de três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em investigação do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra fraudes em licitações municipais e de uma autarquia estadual. As prisões são contra dois empresários e um servidor municipal de São Leopoldo.

As buscas foram realizadas em quatro residências (duas em São Leopoldo, uma em Porto Alegre e outra em Viamão), bem como em uma empresa em São Leopoldo, em uma sede da Corsan de Alvorada e na Secretaria Municipal de Educação d cidade. Os mandados são cumpridos pelos Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Núcleo Região Metropolitana e Taquari.

Em janeiro deste ano, o Gaeco cumpriu nove mandados de busca e apreensão em São Leopoldo. Os alvos da ação foram a sede do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), sedes de empresas, residências de empresários e de um servidor público. Segundo o MP, a partir do material coletado, foi detectado o pagamento de propina a agentes públicos para garantir vantagens na obtenção e fiscalização de contratos.