Os Tiriricas da vida pública

Sergio Kaminski

Dizem que, no futebol, um esquerdinha desentorta o time. Será assim na sociedade moderna dos anos 2000? Penso que os esquerdinhas entortaram de vez o País! O Brasil cambaleia, e, junto com ele, seu povo trabalhador e sofrido. O curso superior de Direito é aquele que prepara profissionais para serem guardiões das leis e da preservação da justiça. Trata do zelo e da observância da paz como resultado final. Trata da defesa da liberdade, pois, sem ela, não há direito que sobreviva, justiça que se fortaleça, nem paz que se concretize. Ah, se todos guardassem o juramento que professam na colação de grau! Sinto e sofro o resultado da doentia e insana política aplicada por aqueles que têm, no martelo e na foice, seus símbolos-guia de vida pública.

Sei que muitos diplomados em Direito são de extrema esquerda. Já a extrema direita tem, nas suas elites, uma classe superior, e, por consequência, é imperativo ser ela dominadora das demais classes. O autoritarismo é da sua essência. Deplorável e repugnante. A aplicação das leis deve ser para todos cidadãos, independentemente de graduação, poder político ou econômico. O governante deve governar para todos. Nem para esquerda nem para direita. Ninguém pode estar acima das leis! Ninguém! Nas manifestações legítimas que varrem o Brasil, consigo visualizar aqueles que querem manter o status quo e os que querem um País para todos os brasileiros. Alicerçado em trabalho, ética e respeito às leis vigentes. Educação, saúde e segurança são condições fundamentais para todo ser humano. A sociedade está exaurida. Seus "legítimos" representantes tratam somente dos seus interesses pessoais e das quadrilhas que os mantêm no poder.

Penso que os tempos, mais uma vez, estão nos oferecendo oportunidade de mudar. Eliminar o quadro de incompetentes e desonestos políticos(?) que se refestelam em benefício próprio no exercício de seus mandatos. As eleições estão chegando. É tempo de plantar para que tenhamos uma boa colheita. É chegada a hora da faxina geral. Eliminemos os Tiriricas da vida pública! Não sejamos omissos e alienados!

Engenheiro civil