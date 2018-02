Sobe para 21 número de mortos em explosões de carros-bomba na Somália

Subiu para 21 o número de mortos em duas explosões de carros-bomba na noite dessa sexta-feira (23) em Mogadíscio, capital da Somália, disseram autoridades neste sábado (24). Os atentados encerraram um período de meses de tranquilidade em Mogadíscio, que é frequentemente alvo de ataques do grupo extremista al-Shabab.

A primeira explosão aconteceu perto da sede do serviço de inteligência da Somália e a segunda, nas proximidades do parlamento. O grupo al-Shaab assumiu a responsabilidade pelos ataques em mensagem veiculada por sua estação de rádio, Andalus. Em outubro, um atentado com caminhão-bomba na capital do país deixou 512 mortos.