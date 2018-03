Começa treinamento dos voluntários que atuarão no 8º Fórum Mundial da Água

Agência Brasil

A primeira fase de treinamento do programa de voluntários do 8º Fórum Mundial da Água começa nesta semana, quando serão capacitados 200 alunos do Centro Interescolar de Línguas de Brasília (CIL). O 8º Fórum acontece entre 18 e 23 de março em Brasília.

Os voluntários do CIL são estudantes do ensino médio e moradores de diferentes cidades (como são chamadas as regiões administrativas) do Distrito Federal. A Agência Nacional de Águas (ANA) é a responsável pela realização da capacitação, que vai ocorrer em quatro unidades da escola: Brasília, Gama, Sobradinho e Taguatinga.

Nos dias 7 e 8 de março, será realizado o treinamento de 600 alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB). São estudantes das áreas de ensino médio, técnico, graduação e cursos profissionalizantes. A ação vai ocorrer nas unidades do Plano Piloto e do Recando das Emas, atendendo também aos estudantes do Riacho Fundo e de Samambaia.

O programa capacitará ainda os cerca de 50 professores das duas instituições que farão a supervisão dos estudantes durante o 8º Fórum Mundial da Água.

Segundo a ANA, os voluntários aprenderão sobre o tema central desta oitava edição do fórum: Compartilhando Água. A preservação e as boas práticas no uso da água também estarão na agenda, com reflexões de diferentes setores sobre a importância social, econômica e ambiental dos recursos hídricos do planeta.

O Fórum Mundial da Água deve reunir em Brasília cerca de 45 mil pessoas de 150 países. É organizado no Brasil pelo Conselho Mundial da Água; pelo Ministério do Meio Ambiente, representado pela Agência Nacional de Águas; e pelo governo do Distrito Federal, representado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).

As sete edições anteriores foram realizadas em Marrakesh (Marrocos, 1997), Haia (Holanda, 2000), Kyoto (Japão, 2003), Cidade do México (México, 2006), Istambul (Turquia, 2009), Marselha (França, 2012) e Gyeongju e Daegu (Coreia do Sul, 2015).