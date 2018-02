Polícia gaúcha abre concurso com 100 vagas para delegado

Estão abertas as inscrições para preencher 100 vagas de delegado da Polícia Civil gaúcha com salários de mais de R$ 20 mil. O edital 08/2018, que foi lançado o Diário Oficial do Estado, traz as informações sobre a seleção. As inscrições vão até 27 de março no site da Fundatec , com taxa de inscrição de R$ 187,77. A remuneração inicial do cargo é de R$ 20.353,06.