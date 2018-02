Polícia investiga irregularidades no Departamento de Habitação de Porto Alegre

Isabella Sander

A Polícia Civil gaúcha executa desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (26) a Operação Casa Nostra, que apura irregularidades em contratos de compra de imóveis por meio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) de Porto Alegre. Buscas e apreensões foram feitas na sede do órgão, em residências de investigados e na Câmara dos Vereadores.

As suspeitas envolvem três casos de venda de imóveis populares na área do bairro Jardim Leopoldina, zona norte da Capital. Seis pessoas foram ouvidas - um homem com cargo de confiança (CC) que atuou como coordenador de Crédito Imobiliário no Demhab na gestão municipal passada, sua esposa, uma advogada, um servidor ainda em exercício e um corretor de imóveis chamado para intermediar as operações. Uma servidora aposentada não está na cidade e ainda não prestou depoimento.

O esquema envolvia a venda de imóveis através de pagamentos em cheque para uma servidora, e não diretamente para o município. Os envolvidos são acusados de crimes contra a Administração Pública. Segundo a polícia, está sendo investigada a prática de peculato, prevaricação e associação criminosa no Demhab. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão.

Em nota, a prefeitura de Porto Alegre declarou que "não compactua com qualquer tipo de irregularidade na administração pública". "Todas as informações que embasam a atual investigação no âmbito do Dehmab foram repassadas aos órgãos de investigação com inteira colaboração do governo e dos gestores municipais."