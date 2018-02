Resultados divulgados no site da Caixa Econômica Federal ( www.caixa.gov.br ):

Mega-Sena - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.017, realizado sábado, e o prêmio acumulou em R$ 11 milhões. Já a Quina teve 123 ganhadores, cujos prêmios individuais serão de R$ 16.317,17. As seis dezenas sorteadas foram: 02, 10, 11, 24, 38 e 56.

Lotomania - Uma pessoa acertou as 20 dezenas sorteadas na sexta-feira, no concurso 1.843, e faturou R$ 6.915.672,92. Na faixa de 19 acertos, nove apostadores receberão R$ 42.195,30 cada. O próximo sorteio pagará R$ 500 mil. Os 20 números sorteados foram: 00, 01, 12, 13, 16, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 46, 56, 64, 72, 82, 89 e 98.

Quina - O concurso 4.614 teve um acertador, que receberá R$ 2.961.911,53. A Quadra teve 67 ganhadores, que receberão, ao todo, R$ 6.739,07 cada. O próximo prêmio será de R$ 600 mil. As cinco dezenas sorteadas: 01, 08, 39, 46 e 51.

Dupla Sena - Não houve acertador em nenhum dos dois sorteios no concurso 1.760, realizado sábado. O próximo concurso deve pagar um prêmio de R$ 350 mil. O resultado foi o seguinte: 1º sorteio - 11, 14, 35, 40, 41 e 47; e 2º sorteio - 21, 29, 34, 40, 46 e 49.

Federal - Números sorteados do concurso 5.261, realizado no sábado: 1º prêmio (R$ 700 mil) - 62.682; 2º prêmio (R$ 28 mil) - 31.027; 3º prêmio (R$ 26 mil) - 54.327; 4º prêmio (R$ 22 mil) - 73.533; e 5º prêmio (R$ 20.040,00) - 24.389.

Timemania - O concurso 1.148 acumulou, uma vez que nenhum apostador acertou as sete dezenas sorteadas no sábado. O próximo concurso deve pagar um prêmio de R$ 1,1 milhão. Na faixa de seis acertos, um apostador receberá o prêmio de R$ 80.655,96. Os números sorteados foram: 09, 10, 44, 53, 56, 68 e 70. O time do coração foi o XV Piracicaba/SP.