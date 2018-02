Carnaval de Porto Alegre nunca havia sido cancelado

Isabella Sander

Mesmo com poucos recursos, o Carnaval de Porto Alegre sempre foi feito. Essa é a constatação de Ulisses Correa Duarte, antropólogo e pesquisador de cultura popular, que relata que, até 2011, a festa recebeu investimentos, através de leis de incentivo, mas, depois, ingressou em um momento de enfraquecimento, que vive seu auge hoje em dia. "No ano passado, (o desfile) já aconteceu fora de época, pela primeira vez na história da festa em Porto Alegre, mas, com o esforço das escolas e de alguns investidores, acabou ocorrendo", recorda.

Segundo Duarte, esta é a primeira vez na história, desde o início dos desfiles competitivos, que o Carnaval porto-alegrense é cancelado. "Os desfiles competitivos começaram em torno da década de 1960 e, a partir disso, sempre aconteceram na data do feriado carnavalesco", conta.

No ano passado, a mudança de data dos desfiles na cidade se deu como uma tentativa de atrair mão de obra do Centro do País, para fazer as alegorias e as fantasias, como já acontece, por exemplo, em Uruguaiana. "Infelizmente, não conseguimos avaliar se funcionou para Porto Alegre, porque não houve continuidade", lamenta o pesquisador. Para ele, o cancelamento demonstra que o Carnaval vive um período de crise e de conflito muito grande, especialmente entre dirigentes das escolas de samba e prefeitura municipal.

Em Porto Alegre, mais do que no restante do Brasil, o Carnaval é representativo para as comunidades negras e periféricas, conforme Duarte. "No Brasil, representa mais a miscigenação e a cultura nacional. Aqui, representa um nicho da população, para o qual o Carnaval é de extrema importância, apesar de a festa não ser tão visível para o resto da população", afirma.

O pesquisador considera que boa parte da cidade - em geral, a classe média - pouco valoriza a celebração. Os motivos são "uma certa rivalidade entre a cultura regional do Rio Grande do Sul com o Carnaval" - na qual os símbolos regionais se sobrepõem aos nacionais - e a invisibilidade do negro no Estado. De acordo com as pesquisas de Duarte, os desfiles de escolas de samba, em todo o Brasil, sempre ocorreram atrelados ao poder público. "Não existe experiência de espetáculo carnavalesco que sobreviva só de verba privada, mesmo no Rio de Janeiro", ressalta.