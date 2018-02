Prefeitura começa a instalar novas estações de aluguel de bicicleta em Porto Alegre

A ampliação e as melhorias no sistema de locação de bicicletas de Porto Alegre, o BikePOA, finalmente começam a acontecer. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que a primeira estação do novo sistema será apresentada na próxima terça-feira (27), às 10h, em frente à Fundação Iberê Camargo, zona sul da Capital. As atualizações começam neste fim de semana. Com isso, o acesso às bicicletas antigas fica fora do ar, pois um novo sistema será instalado e não é compatível com o atual, explica a EPTC.

As novas bicicletas poderão ser retiradas com cartão de ônibus TRI e vão alcançar 730 vagas, 230 a mais que o atual que tem 500 vagas. A primeira fase vai contar com 11 estações e 100 bicicletas, que serão instaladas até este domingo (25). Em março serão instaladas mais 24 estações, e em abril as seis restantes, totalizando 41 estações e 410 bicicletas de aluguel.

As estações antigas serão retiradas até 3 de março. O processo de transição será operacionalizado pelo Itaú Unibanco e Tembici, patrocinador e operador do BikePOA, respectivamente.

Confira o cronograma até dia 25: