Evento discutirá afroeempendedorismo em Porto Alegre

Em alusão ao Mês da Cultura Negra, celebrado nos Estados Unidos, será promovido em Porto Alegre um evento para discutir, entre outras questões, afroempreendedorismo. O Conexões Afro entre Brasil e Estados Unidos ocorre nesta quarta-feira, dia 28, a partir das 18h , no Centro Cultural Erico Verissimo (rua dos Andradas, nº 1.223).

Entre os painelistas, estão Luiz Mauricio Azevedo, escritor, tradutor e editor de livros; Bruna Silva do Erre, bacharela em Relações Internacionais e gerente regional da empresa de intercâmbio Malvern Internacional; Fernanda Carvalho, jornalista e blogueira; Rodrigo Faustino, diretor da Ebony English, escola de inglês com Cultura Negra; e Daniel Stewart, Cônsul de Diplomacia Pública no Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife.

A atividade, organizada pela Revista Pretas , editada pelas gaúchas Thais Silveira e Renata Lopes, é gratuita e as inscrições podem ser feitas através deste link