Unindo música e tecnologia, Superplayer diversifica serviços

"A Superplayer começou como uma aplicativo de streaming. Hoje estamos desenvolvendo mais que um aplicativo para o usuário final. Estamos desenvolvendo projetos que envolvam tecnologia e música para empresas e para a indústria da música", assim Gustavo Goldschmidt descreve o atual momento da sua empresa, a Superplayer. No depoimento gravado para o Jornal do Comércio, o CEO falou sobre alguns dos cliente que a empresa atende atualmente, como a companhia aérea Azul e artistas renomados como Tiaguinho, Aviões do Forró e Padre Fábio de Melo. "Eu vejo a Superplayer como uma fábrica de serviços musicais", afirma. Saiba mais sobre a Superplayer e outras empresas de tecnologia no nosso especial Cenário Digital