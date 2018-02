Beyond cria soluções inteligentes para automação de casas e escritrórios

Dentro das casas, a internet das coisas (IoT) interliga eletrodomésticos e sistemas de iluminação e de ar-condicionado, facilitando a vida dos moradores mostra reportagem do especial Cenário Digital . A startup gaúcha Beyond atuam em produtos de automação residencial. O sistema é instalado em tomadas ou interruptores e é controlado pela própria tela ou via aplicativo. "Por meio da rede Wi-Fi, o dispositivo acessa todos os aparelhos", diz o cofundador da empresa Sergio Venero.