Para Azevedo, atuação da força policial sem controle judicial é a 'bolsonarização da segurança pública'

Publicado em 25/02/2018 - 19h14min.

Em depoimento ao Jornal do Comércio, o o professor Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, especialista em Análise Social da Violência e Segurança Pública falou sobre a intervenção federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. No vídeo, Azevedo mostra preocupação em especial com a ideia de emissão de mandatos de busca e apreensão coletivos, que permitiria às forças policiais salvo-conduto para invadir residências sem que haja mandados de busca e apreensão específicos, como prevê a lei. Ele chama isto de 'bolsonarização da segurança pública', uma atuação sem controle judicial, e que pode levar a abusos que podem se voltar contra a população. O texto integral da entrevista especial você poderá ler na edição desta segunda-feira do JC.