Com rédeas curtas, Raul Jungmann assume o Ministério da Segurança Pública

Os ministérios vivem o jogo do troca. A menos de oito meses das eleições, nova substituição de ministro aconteceu no governo Temer. Na terça-feira (27), o então ministro da Justiça Raul Jungmann foi nomeado ao cargo de ministro extraordinário da Segurança Pública. Jungmann havia negado o cargo quando proposto pela primeira vez pelo presidente Michel Temer, pois, pretendia lançar sua candidatura ao Senado, assim como outros quatro colegas. Durante seu discurso de posse, Jungmann culpou a classe média pelos problemas de crime organizado no país, afirmando que a "frouxidão de valores" deu resultado ao caos que o Brasil passa. Horas depois da mudança de ministério, Jungmann depôs o então comandante da Policia Federal, Fernando Sagovia.