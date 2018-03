Equipes de Fórmula 1 apresentam carros para 2018; McLaren volta a apostar na cor laranja

A McLaren voltou no tempo em busca de melhores resultados na temporada da Fórmula 1 de 2018. Após 50 anos, a escuderia voltou a apresentar seu carro nas cores laranja e azul. Essa mudança representa um novo capítulo para a equipe comandada por Mohammed bin Essa Al Khalifa, que quer que o passado seja um exemplo para o futuro da escuderia. Outra surpresa é o motor do carro: a McLaren optou por utilizar os motores da Renault após três anos dolorosos com os da Honda. A apresentação do veículo aconteceu na sexta-feira (23), no circuito de Barcelona. A equipe foi a antepenúltima a apresentar seu modelo para a temporada. Em comum, todas as escuderias tiveram que instalar o halo – uma nova proteção do cockpit, afixada à frente do piloto, elementos obrigatório nos carros, de acordo com o regulamento para 2018.