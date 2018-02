Novo sistema do BikePOA já está disponível pelas ruas de Porto Alegre

O BikePOA, sistema de aluguel de bicicletas, voltou funcionar a pleno em Porto Alegre. A primeira fase de implantação do novo sistema foi entregue na terça-feira (27), inicialmente com 11 estações e 110 veículos. Segundo a prefeitura, ao todo serão 410 bicicletas de melhor qualidade distribuídas em 41 estações até o final de abril. Uma das principais novidades é que os usuários poderão retirar as bikes utilizando o cartão TRI. Porém, não será possível utilizar o mesmo crédito. O TRI será um suporte físico para os créditos, que devem ser comprados especificamente através do site do BikePOA. Outra novidade é a forma de acesso que poderá ser realizada através de planos adquiridos pelo aplicativo Bike Itaú, site ou até mesmo em dinheiro no ponto físico (Rua Doutor João Inácio, nº 1077, bairro Navegantes).