Umbro lança nova camisa oficial do Grêmio no dia da estreia na Libertadores

A Umbro lançou nesta terça-feira (27), o uniforme principal que o Grêmio vai utilizar durante a temporada de 2018. A nova camisa, apresentada no dia da estreia do time brasileiro em mais uma Copa Libertadores da América, segue o padrão do tricolor: com as listras azul, preto e branco. Os torcedores do tricolor gaúcho poderão optar por duas modelagens, a versão FAN, camisa tradicional com o logo do Grêmio, e a versão GAME - ou camisa de jogo - que vem com o símbolos aplicados em termotransfer e patch Twill 3D. Para comemorar os 115 anos do clube gaúcho, a Umbro criou um patch especial com os símbolos do Grêmio no lado interno da camisa (foto). O Grêmio conquistou três títulos de expressão em um pouco mais de um ano e meio, e em todos a marca inglesa esteve presente como fornecedora de material esportivo.