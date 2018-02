Bairro da Liberdade celebra ano novo chinês em São Paulo

O ano novo chinês começou em 16 de fevereiro. No horóscopo asiático, 2018 é o Ano do Cachorro, que simboliza lealdade, honestidade, fidelidade e constância. Em São Paulo, a comemoração do ano novo chinês atraiu uma multidão para o tradicional bairro da Liberdade no domingo (25). O bairro serviu como palco para diversas atrações, oficinas de escrita chinesa e comidas típicas do país asiático. Outro ponto forte foram as apresentações de lutas marciais, música e de dança tradicionais, como as do Leão e do Dragão.