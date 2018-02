Noruega foi a grande vencedora dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang

Os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang terminaram oficialmente na manhã deste domingo (25), com uma bela cerimônia de encerramento. Em meio a show de fogos e de artistas pop locais, mais uma vez, a harmonia entre atletas e até de autoridades das Coreias do Sul e do Norte reservou momentos marcantes. Com mais de 2,9 mil atletas, 102 títulos olímpicos foram disputados ao longo de 16 dias em PyeongChang. A Noruega foi a grande vencedora da competição, com 14 medalhas de ouro, 14 de prata e 11 de bronze. A próxima edição das Olimpíadas de Inverno será em Pequim, na China, em 2022.