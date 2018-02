Militares começam a tomada das favelas do Rio

O uniforme verde musgo assusta quem o vê, como se pode observar no rosto da menina da foto. As recordações da última intervenção militar no país divide opiniões. Desde o começo da manhã desta sexta-feira (23), os militares começaram a tomar o controle dos morros do Rio de Janeiro. Mesmo abaixo de chuva, o batalhão comandado pelo General Braga Netto iniciou os trabalhos de revista e reconhecimento territorial. Assim como nas missões de paz no Haiti, mas em clima de guerra, os militares começaram a fazer o cadastro dos moradores e a análise de antecedentes criminais através de fotos tiradas durante a operação. A ação de intervenção está prevista para durar 10 meses.