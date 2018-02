Cabo de fibra ótica de 6,3 mil quilômetros liga o Brasil a Angola

Em um piscar de olhos e estamos conectados à África. Este é o tempo que as informações deverão percorrer os 6 mil e 300 metros de cabos que ligam Brasil a Angola. A instalação de um cabo de fibra ótica submarino iniciou no final de novembro de 2017 pela Angola Cables e iniciou nesta quinta-feira (22) sua fase final de instalação, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Construído pela empresa japonesa NEC, o South Atlantic Cables System (SACS) é o primeiro cabo submarino a ser instalado no Atlântico Sul e seu custo está estimado na casa dos US$ 300 milhões. Entre as autoridades que participaram do evento de recebimento do cabo estavam presentes o governador do Ceará, Camilo Santana (de camisa azul) e o CEO da Angola Cables, António Nunes (de camisa branca e óculos).