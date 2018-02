Passados 20 anos do acidente do Palace II, vítimas ainda lutam por indenizações

Após 20 anos da queda do edifício Palace II, os moradores dos habitações ainda lutam por justiça. O acidente começou no dia 22 de fevereiro de 1998, quando uma das torres desabou durante a madrugada. Dois dias depois foi a vez da segunda torre cair. As vitimas ainda não receberam as indenizações de forma integral. Os proprietários dos 120 apartamentos ocupados receberam apenas um quarto das indenizações devidas pela Sersan – a construtora do ex-deputado federal Sérgio Naya. Em 2001, o então deputado prometeu quitar o pagamento, por valores que variam de R$ 300 mil a R$ 1,5 milhão. Naya foi preso e seus bens confiscados para leilão. Para lembrar a data, os mutuários fizeram uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo.