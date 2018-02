PT inicia caravanas de pré-candidatura de Lula em Minas Gerais

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou a pré-candidatura do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva na quarta-feira (21), em Minas Gerais. O lançamento da candidatura aconteceu em um ato no Centro de Convenções Expominas. O partido já havia afirmado que o Lula seria seu candidato a presidência, mesmo após a confirmação de sua condenação pela segunda turma do Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4). De acordo com a sentença, o presidenciável se torna inelegível por causa da Lei da Ficha Limpa, promulgada pelo próprio ex-presidente em seu último mandato. O pré-candidato fará uma caravana por todo país, começando pelos Estados do Nordeste, além de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e finalizando no Rio Grande do Sul.