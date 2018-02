Com lesão na coluna, Leandro Damião vira problema para Hellmann

O técnico Odair Hellmann tem mais um problema para escalar o time do Inter para a partida de amanhã pela Copa do Brasil. Depois de perder o zagueiro Víctor Cuesta na segunda-feira, ontem foi a vez de Leandro Damião não treinar e virar dúvida para o confronto de ida diante do Cianorte, às 19h15min, no Beira-Rio.

Poupado no treino de segunda, o atacante foi encaminhado até o hospital, passou por exames, e foi diagnosticado com uma contratura na coluna cervical. Caso não atue, Roger será o seu substituto.

Após uma atividade tática, o técnico montou a equipe titular, sem adversário, com os atletas trocando passes da defesa até o ataque. Em seguida, trabalhou a saída de bola. A novidade no time testado ontem por Hellmann foi o jovem Marcinho. Ele pode aparecer na vaga de Nico López, expulso no jogo contra o Remo.

Cuesta fez um teste e não foi aprovado, ficando de fora da movimentação. O argentino segue tratando o tornozelo esquerdo e apenas realizou exercícios físicos. Com isso, o treinador manteve Rodrigo Moledo formando dupla de zaga com Klaus.

Quem voltou normalmente aos treinamentos foi Iago. O lateral-esquerdo deve enfrentar os paranaenses, amanhã. Dessa forma, uma provável escalação do Inter pode ter Marcelo Lomba, Dudu, Klaus, Rodrigo Moledo (Cuesta) e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Marcinho, D'Alessandro e Patrick; Roger (Damião).

Hoje à tarde, o grupo realiza o último treinamento antes da partida com o Cianorte. A equipe paranaense chega hoje a Porto Alegre e realiza um trabalho no CT do Grêmio. A partida de volta, marcada para o dia 14 de março, ainda não tem o local confirmado.

Dependendo do resultado do jogo de amanhã, a direção do clube pode mandar a partida em Maringá, onde contaria com um público maior. O estádio Albino Turbay, em Cianorte, tem uma capacidade reduzida, para pouco mais de 2,4 mil pessoas.