Vitória da Noruega e Alemanha marca fim das Olimpíadas de Inverno

Os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang foram encerrados no domingo (25) com a Noruega e a Alemanha conquistando cada uma 14 medalhas de ouro. Os noruegueses venceram no total de medalha, com 39, contra 31 dos atletas alemães.

Em terceiro lugar ficou o Canadá, com 29 medalhas totais, seguido pelos Estados Unidos (23), Holanda (20), Suécia (14), Coreia do Sul (17), Suíça (15), França (15), Áustria (14), Japão (13) e Itália (10).

De acordo com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, o evento ajudou a Coreia do Sul e a Coreia do Norte a se aproximarem. "O esporte ofereceu uma ponte de paz e continuará fazendo isso mesmo quando a tocha se apagar", afirmou. "Bye Bye, Pyeongchang", completou ao declarar encerrados os Jogos Olímpicos de Inverno.

Liderada pelo general Kim Yomg-chol, a delegação norte-coreana assistiu o encerramento dos jogos rodeada por um amplo esquema de segurança devido aos protestos convocados por essa visita. A comitiva enviada por Pyongyang, de oito membros, chegou ao território sul-coreano por estrada por volta de 9h53min (horário local, 21h53 de sábado em Brasília), após atravessar o posto de controle de Paju, na Zona Desmilitarizada que separa ambos países que permanecem tecnicamente em guerra, segundo informou o governo de Seul.

A delegação permanecerá três dias na Coreia do Sul. O encerramento dos Jogos de Inverno também foi assistido por comitiva norte-americana liderada por Ivanka Trump, filha e assessora do presidente Donald Trump. A presença das delegações de EUA e Coreia do Norte na cerimônia realizada no Estádio Olímpico da cidade de PyeongChang voltou a alimentar as especulações sobre uma possível tomada de contato entre ambas partes.

A missão norte-coreana inclui Choe Kang-il, um alto cargo diplomático encarregado das relações com Washington e que defendeu as aspirações nucleares do regime em vários fóruns internacionais.

Na cerimônia de abertura dos Jogos houve uma tentativa fracassada de encontro entre o vice-presidente americano, Mike Pence, com uma delegação norte-coreana liderada por Kim Yo-jong, a irmã do ditador Kim Jong-un.