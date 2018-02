Folhapress

O Inter empatou por 0 a 0 com o São Luiz pelo Campeonato Gaúcho, graças à grande atuação de Marcelo Lomba. O camisa 1, costumeiramente reserva do lesionado Danilo Fernandes, fez ao menos cinco defesas difíceis e segurou o empate neste domingo (25) no estádio do Vale. O placar recolocou o Inter na liderança do Gauchão.

Com 17 pontos conquistados, o Inter passou o Brasil de Pelotas e reassumiu a liderança da competição. Só que, como teve jogo adiantado, não atuará na rodada do dia 4 de março, quando todos os demais poderão pontuar. Já o São Luiz ocupa o sexto lugar com 10 pontos.

O Inter jogou por 10 minutos com um a mais, e outros quatro com dois a mais. O zagueiro Henrique do São Luiz foi expulso após falta cometida em Thales. E Tairone foi expulso ao cometer falta em Nico López. Apesar disso, o time colorado não conseguiu fazer valer a superioridade numérica.