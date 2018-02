Empate devolve Inter à liderança

Wellington Silva teve atuação discreta enquanto esteve em campo, no Estádio do Vale /RICARDO DUARTE/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

Após a polêmica troca do dia e do estádio, o Inter recebeu ontem o São Luiz, de Ijuí, e ficou no 0 a 0. A partida foi realizada em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, já que o Beira-Rio está cedido para o show de Phil Colins, amanhã. Com a antecipação do jogo do Grêmio para sábado, a TV detentora dos direitos de transmissão passou o confronto do Inter para o domingo. O marcador sem gols devolveu o Colorado à liderança do Campeonato Gaúcho, com um jogo a mais que os demais.

Com uma atuação irregular no primeiro tempo, o Inter não apresentou um bom futebol e não sofreu o revés graças a uma ótima atuação do goleiro Marcelo Lomba. A primeira chance da equipe de Ijuí aconteceu aos cinco minutos. Michel foi lançado por trás da zaga e, da entrada da área, soltou a bomba, forçando Lomba a fazer a primeira grande intervenção.

Cinco minutos depois foi a vez do camisa 12 intervir após cruzamento e uma pequena confusão dentro da área colorada. A primeira jogada do Inter saiu aos 14 minutos, quando Wellington Silva cruzou da esquerda e a bola tocou o travessão antes de sair. Aos 19, Lomba parou Michel novamente, desta vez, uma cabeçada no chão, espalmando para a linha de fundo.

A etapa final foi totalmente diferente com uma supremacia dos reservas comandados por Odair Hellmann. Marcinho entrou no lugar do Ruan e Gabriel Dias foi levado à lateral-direita. O Colorado, assim, melhorou muito. Aos quatro minutos, Marcinho foi derrubado dentro da área, mas o juiz mandou o jogo seguir. Dois minutos depois, a bola bateu no braço do zagueiro do São Luiz e o árbitro novamente nada marcou.

Na sequência, Nico López entrou na vaga de Wellington Silva, melhorando ainda mais o Colorado. Aos 27, o uruguaio cruzou na cabeça do atacante Roger, mas a bola passou raspando o poste direito do goleiro Jonatas. O jovem Richard, que substituiu Camilo, ainda fez o camisa 1 do São Luiz evitar o gol da vitória, após ótimo chute. Os visitantes acabaram tendo dois jogadores expulsos - Henrique e Tairone - e se fecharam ainda mais nos minutos finais.

O Colorado, agora, volta às atenções para a Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, a equipe recebe o Cianorte, no jogo de ida, pela terceira fase do torneio.