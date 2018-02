São Paulo-RG - O técnico Claiton foi o segundo a ser demitido no Gauchão. O treinador não aguentou a sequência de derrotas e a lanterna do campeonato.

Neymar - O craque do PSG saiu chorando de campo durante a vitória de sua equipe sobre o Olympique de Marselha por 3 a 0, ontem, em Paris. O camisa 10 pisou em falso, torceu o tornozelo, e deixou o gramado de maca. Exames prévios indicam apenas um entorse.

Copa da Liga Inglesa - Ontem no estádio de Wembley, em Londres, o Manchester City mostrou mais uma vez o por que é uma das maiores potências do futebol europeu ao vencer o Arsenal por 3 a 0 e levantar o troféu pela quinta vez na história.

PyeongChang 2018 - A delegação brasileira se fez presente na festa de encerramento dos Jogos de Inverno na Coreia do Sul. Isadora Williams, que fez história ao se tornar a primeira sul-americana a disputar a final da patinação artística individual, carregou a bandeira do País. Ela terminou com o 24º lugar após sofrer uma queda em sua apresentação. Mesmo com a evolução em alguns esportes, o Brasil segue sem conquistar medalhas nas olimpíadas de inverno.

Tênis - Ontem, o gaúcho Guilherme Clezar derrotou o paulista Pedro Sakamoto por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1) e garantiu vaga no Brasil Open, torneio ATP 250 disputado em quadras de saibro do ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que tem início hoje.

Judô - Campeã mundial no ano passado, Mayra Aguiar precisou se contentar com a medalha de prata no Grand Slam de Dusseldorf, na Alemanha. Ontem, a gaúcha acabou com o 2º lugar na categoria até 78kg ao perder na decisão para a japonesa Ruika Sato.