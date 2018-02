Inter confirma time reserva com Nico López contra o São Luiz

Folhapress

O Internacional confirmou time reserva para pegar o São Luiz, neste domingo (24), em Novo Hamburgo. A lista de relacionados tem três titulares no momento Klaus será opção para zaga, Nico López, fora do jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil, será utilizado, e Marcelo Lomba, titular na ausência de Danilo Fernandes, terá sequência.

Nico esteve em campo contra o Remo na última quarta. Porém, acabou expulso e não atuará na quinta-feira contra o Cianorte, no Beira-Rio. Desta forma, atuará contra o São Luiz pois a preservação torna-se inútil. Já Marcelo Lomba terá sequência no gol mesmo sendo titular atualmente por força da lesão de Danilo Fernandes. O goleiro naturalmente tem poucas oportunidades e aproveitará mais um jogo para manter o ritmo.

A relação dos disponíveis é cheia de jovens que não têm atuado regularmente. Ronald, Richard e Fernandinho, por exemplo. Além do volante Fabinho, que desde a fratura que teve no ano passado ainda não atuou.

Todos ficarão no banco. A provável escalação do Inter é: Marcelo Lomba; Ruan, Thales, Rodrigo Moledo e Uendel; Charles, Gabriel Dias, Nico López, Camilo e Wellington Silva; Roger. Inter e São Luiz jogam a partir das 17h (de Brasília), domingo, no estádio do Vale.