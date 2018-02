Grêmio e Novo Hamburgo duelam para fugir do rebaixamento

Na lanterna e ainda com chances de classificação aos playoffs e dependendo somente de si, o Grêmio recebe o Novo Hamburgo neste sábado (24), às 19h, na Arena, em Porto Alegre. A partida é válida pela nona rodada do campeonato gaúcho. Para o confronto contra o elenco do Vale dos Sinos, o treinador Renato Portaluppi fechou, nesta sexta (23), à imprensa a última atividade do grupo para esconder o jogo do rival metropolitano.

Depois de atuar por mais de 120 minutos na decisão contra o Independiente, na última quarta-feira (21), pela Recopa Sul-Americana, Portaluppi tende a preservar alguns atletas para o duelo contra o Noia.

O tradicional rachão não deixou de chamar atenção. Em fase final de recuperação de uma lesão muscular, Madson treinou normalmente e se credencia para estar em campo, devido à baixa de Léo Moura. Hernane Brocador teve sua inscrição feita junto FGF e também disputou a atividade. O atacante deve fazer sua estreia neste sábado. Arthur, contudo, já havia deixado o gramado na parte final do treinamento.

Pelo lado do Anilado, a situação é bem parecida. Na décima posição, o Novo Hamburgo quer evitar um rebaixamento. Atual campeão da competição, a equipe do técnico Beto Campos espera pela recuperação do meia Preto para confirmar a escalação.