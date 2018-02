Fora de casa, Inter recebe o São Luiz, poupando titulares

Com a mudança do jogo do Grêmio para o sábado, em função da estreia na Libertadores da América na próxima terça-feira, o jogo do Inter acabou sendo transferido para o domingo. Como o Beira-Rio está cedido para o show de Phil Colins, a partida diante do São Luiz, pela 9ª rodada do Gauchão, será mandada às 17h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

E, para este confronto pelo regional, o técnico Odair Hellmann seguirá o rodízio dos jogadores, poupando os titulares, que já terão uma partida pela Copa do Brasil, em casa, contra o Cianorte, na quarta ou quinta-feira da próxima semana. O clima quente e úmido somado ao gramado encharcado pela forte chuva aumentou o desgaste dos atletas na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Remo, em Belém do Pará.

Como a direção não fretou voo para o confronto com os paraenses, a delegação enfrentou uma longa viagem, desembarcando na Capital apenas no final da tarde desta quinta-feira. Alguns jogadores foram substituídos ao longo do jogo com problemas físicos, caso dos laterais Dudu e Iago e do volante Patrick. Todos serão avaliados nesta sexta-feira, quando os jogadores se reapresentam, e Hellmann começa a encaminhar o time.

Neste gauchão, o técnico escalou uma equipe reserva em quatro oportunidades. Eles venceram duas vezes, perderam uma e empataram outra. Um provável time para este domingo pode ter Marcelo Lomba; Ruan, Rodrigo Moledo, Thales e Uendel; Charles, Gabriel Dias, Nico López, Camilo e Juan; Roger. Quem pode aparecer entre os titulares é Wellington Silva.