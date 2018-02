Grêmio joga a vida contra o Nóia

Depois da conquista de mais uma taça com a Recopa Sul-Americana, o Grêmio inicia, neste sábado, a luta para não passar pelo constrangimento de ser rebaixado no Campeonato Gaúcho. E o adversário será um inimigo direto na briga contra o descenso. Às 19h30min, o Tricolor recebe o Novo Hamburgo. Como os jogadores sofreram um forte desgaste nos 120 minutos diante do Independiente, a tendência é de que o técnico Renato Portaluppi utilize um time misto.

Nesta sexta-feira, os atletas passarão por um teste, onde a comissão técnica avaliará as reais condições de cada jogador. A preservação de alguns titulares é mais provável, caso do goleiro Marcelo Grohe, do zagueiro Pedro Geromel, do volante Maicon e do atacante Luan. Por outro lado, alguns jogadores devem ser escalados para ganhar ritmo de jogo, exemplo do meia Ramiro.

Quem pode aparecer entre os titulares é o lateral-direito Madson, recuperado de um desconforto muscular. Por sua vez, o experiente Léo Moura, que deixou o jogo diante dos argentinos ainda no primeiro tempo, tem confirmada uma lesão no músculo anterior da coxa direita e ficará afastado dos gramados por pelo menos quatro semanas.

Já o volante Arthur segue como uma incógnita. Preparado para a estreia na Copa Libertadores, que ocorre na próxima terça-feira, diante do Defensor, no Uruguai, o jogador já treina com os companheiros, mas ainda sente dores no tornozelo machucado ainda na final da Copa Libertadores. Caso ele esteja bem, poderá aparecer no banco de reservas.

Nesta quinta-feira, a direção apresentou oficialmente o atacante Hernane Brocador. Mesmo que o clube siga no mercado em busca de um fazedor de gols, e André, do Sport, esteja cada vez mais perto da Arena, Brocador aparece como uma aposta barata e imediata. Ele assinou contrato até o fim do ano, após rescindir com Bahia, e poderá ser inscrito na Libertadores.

O atacante já treina com o Tricolor desde o começo da semana, mas não tinha sido, ainda, oficializado por conta da falta da rescisão com os baianos. A barreira, porém, foi vencida nesta semana, e o nome do atleta já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, ele pode estrear contra o Nóia, neste sábado.