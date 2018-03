Dólar avança ante euro em meio a sinais de otimismo com economia dos EUA

O dólar avançou nesta quarta-feira (28) ante o euro, a libra e outras moedas rivais, ainda sob efeito das palavras otimistas do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, com a economia do país.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar recuava a 106,65 ienes, de 106,93 ienes no fim da tarde de ontem; o euro caía a US% 1,2204, de US$ 1,2314; e a libra baixava a US$ 1,3768, de US$ 1,3966.

O testemunho otimista de Powell sobre a economia americana em seu primeiro discurso ao Congresso na condição de presidente da autoridade monetária elevou as apostas de aumento do ritmo de aperto monetária nos EUA, o que impulsionou a divisa do país.

Juros maiores tendem a apoiar o dólar, que fica mais atrativo para investidores em busca de rendimentos.

Na Chicago Mercantile Exchange (CME), o contrato da bitcoin para março fechou em queda de 0,14%, a US$ 10.645,00. Com informações da Dow Jones Newswires)