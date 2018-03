Petróleo fecha em queda forte pressionado por aumenta dos estoque nos EUA

Os contratos futuros do petróleo fecharam em forte queda nesta quarta-feira (28) pressionados por dados do governo dos Estados Unidos que mostraram aumento dos estoques no país na semana passada.

Na Nymex, em Nova Iorque, o WTI para abril fechou em queda de US$ 1,37 (-2,17%), a US$ 61,64 por barril. Já na ICE, em Londres, o Brent para o mesmo mês - que vence hoje - caiu US$ 0,85 (-1,28%), a US$ 65,78 por barril, enquanto o Brent para maio recuou US$ 1,79 (-2,69%), a US$ 64,73 por barril.

Em Nova Iorque, o petróleo recuou 4% em fevereiro, na primeira queda mensal desde agosto do ano passado.

Hoje, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dis EUA afirmou que os estoques de petróleo bruto subiram 3,019 milhões de barris no país, na semana passada, para 423,498 milhões de barris.

O dado veio acima das expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam aumento de 2,0 milhões, fazendo com os temores com os excedentes globais voltassem a pressionar os contratos.