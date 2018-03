Ouro fecha em leve baixa e tem primeira queda mensal desde outubro

O ouro encerrou o pregão desta quarta-feira (28) em ligeira queda, ainda reagindo ao depoimento de terça-feira (27) do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, ao Congresso dos Estados Unidos, que levou os investidores a vislumbrarem a possibilidade de aperto monetário um pouco mais intenso no país que o anteriormente previsto. Juros mais altos diminuem atratividade dos metais preciosos, já que os investidores tendem a preferir os retornos pagos pela renda fixa.

Na Comex, a divisão de metais da New Iorque Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega em abril fechou em baixa de US$ 0,70 (-0,05%), a US$ 1.317,90 por onça-troy. No mês, o metal amarelo teve um recuo de US$ 25,20 (-1,87%), a primeira baixa mensal desde outubro. (Com informações da Dow Jones Newswires)