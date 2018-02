Calçados Colombo, de Lajeado, vira franquia da Lojas Calci

Tradicional ponto de comércio de Lajeado, no Rio Grande do Sul, a Calçados Colombo anunciou que vai mudar sua marca e se tornar franqueada da Lojas Calci.

Em operação deste 1975 no mesmo ponto (Rua Julio de Castilhos, 1073), a loja será reinaugurada com a nova marca nesta quinta-feira, dia 1 de março, às 9h.

Esta será a 20 loja da franquia de calçados e acessórios multimarcas Lojas Calci no Rio Grande do Sul e a terceira em Lajeado. A franquia deve crescer em 2018 também para fora do Rio Grande do Sul, com a abertura de novas lojas no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.