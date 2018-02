Índice de confiança dos empresários do comércio gaúcho registra nova alta em fevereiro

A confiança dos comerciantes gaúchos segue em alta em fevereiro, de acordo com o levantamento mensal da Fecomércio-RS. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) do Rio Grande do Sul, divulgado nesta quarta-feira (28), registra 107,6 pontos, uma expansão de 17,6% sobre o mesmo período do ano passado. Em janeiro, o indicador estava em 105,8 pontos.

De acordo com a entidade, esta é a a 7ª alta consecutiva do ICEC.

O ICEC é formado por três indicadores e todos registraram variação positiva. O índice que avalia as condições atuais do empresário do comércio (ICAEC) atingiu 86,7 pontos, registrando elevação de 42,3% em relação ao mesmo mês de 2017. As expectativas dos empresários do comércio (IEEC) tiveram variação positiva de 10,2% em fevereiro e os dados referentes aos investimentos do empresário do comércio (IIEC) tiveram alta de 11,2%, sempre na comparação com fevereiro de 2017.

Para a medição do ICEC foram ouvidos 328 estabelecimentos comerciais.