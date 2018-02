Bovespa abre em queda pressionada por Vale e bancos

A Bovespa iniciou os negócios em queda na manhã desta quarta-feira (28) pressionada pelo fraco desempenho das ações da Vale e do setor financeiro. Às 10h45min, o Ibovespa operava em baixa de 0,25%, aos 86.680,98 pontos, enquanto a mineradora, que divulgou balanço na terça após o fechamento, vê seus papéis ON recuarem 1,20%.

A companhia encerrou o quarto trimestre do ano passado com lucro líquido de US$ 771 milhões, o que representa um aumento de 47% em relação ao observado no mesmo período de 2016. Apesar dos resultados sólidos, as ações da Vale são pressionadas pela desvalorização do minério de ferro no mercado à vista, após dados de atividade mais fracos do que o esperado na China.

Pouco antes do fechamento deste texto, no exterior, os mercados futuros de Nova Iorque aceleraram os ganhos após o Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciar a revisão para baixo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida usada como referência para a inflação pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), no quarto trimestre de 2017, da taxa anualizada de 2,8% para 2,7%.

O dado foi divulgado junto com a segunda leitura do PIB americano, que cresceu à taxa anualizada de 2,5% no quarto trimestre. O número veio conforme o previsto e representa uma leve queda em relação à leitura inicial, que apontou em janeiro avanço de 2,6%.

Pouco antes do fechamento deste texto, o Dow Jones futuro subia 0,20%, o S&P 500 avançava 0,15% e o Nasdaq registrava alta de 0,35%.