Dólar avança após Powell manifestar confiança na economia dos EUA

O dólar avançou de forma generalizada nesta terça-feira (27) após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, dizer que a perspectiva para a economia americana permanece positiva, em meio ao fortalecimento do crescimento e da inflação.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar avançava a 107,39 ienes, de 106,93 ienes na tarde de ontem;o euro recuava a US$ 1,2234, de US$ 1,2314; e a libra caía a US$ 1,3909, de US$ 1,3966.

Em seu primeiro testemunho ao Congresso na condição de presidente do Fed, Powell pintou um quadro otimista para o ritmo de crescimento da economia americana. O forte mercado de trabalho deve ajudar consumidores e empresários a se sentirem mais confiantes para investir, o que pode aumentar a produtividade, segundo Powell.

Ele não falou sobre o ritmo do aperto de política monetária neste ano. No entanto, "suas pistas sobre a possível alta da inflação e do crescimento econômico sugerem uma resposta mais agressiva da política monetária", disseram analistas do ING em nota a clientes.

Alguns analistas acreditam que o Fed deve elevar os juros quatro vezes neste ano, em vez de apenas três, como havia sido sinalizado. Expectativas por juros maiores tendem a impulsionar o dólar, que fica mais atrativo para investidores em busca de rendimentos.

Na Chicago Mercantile Exchange (CME), o contrato da bitcoin para março fechou em alta de 4%, a US$ 10.660,00. (Com informações da Dow Jones Newswires)