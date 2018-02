Confiança do empresário do comércio cresce 3,3% de janeiro para fevereiro

Agência Brasil

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), subiu 3,3% de janeiro para fevereiro. Com o resultado, o indicador atingiu 113,2 pontos em fevereiro. A alta em relação a fevereiro de 2017 chegou a 18,5%. O índice tem uma escala de zero a 200 pontos, em que as avaliações abaixo de 100 pontos mostram pessimismo e acima de 100 otimismo, com o 100 sendo uma zona de indiferença.

De acordo com a CNC, a leve melhora do nível de consumo, devido à queda da inflação, ao início do processo de recuo no custo do crédito e à redução do desemprego, resultou no aumento do otimismo por parte do empresário quanto ao cenário atual. O subíndice que mede a avaliação das condições correntes pelo comerciante apresentou aumento mensal de 6,1%, na série com ajuste sazonal, e 46,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Índice de Expectativas do Empresário do Comércio aumentou 1,5% em relação a janeiro e 8% na comparação anual. O subíndice que mede as intenções de investimento do comércio teve aumento de 2,4% na comparação com o mês anterior e de 15,7% na comparação com fevereiro de 2017.