Bovespa recua em linha com exterior após divulgação de discurso de Powell

A Bovespa opera em queda moderada nesta terça-feira (27) em linha com a fraqueza de suas pares internacionais. Na manhã desta terça-feira (27) foi divulgado o primeiro discurso semestral do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, à Câmara dos Representantes e, em Wall Street, os índices futuros aprofundaram as perdas após a publicação. Conforme esperado, Powell afirmou que a perspectiva de crescimento forte da economia dos Estados Unidos apoiará mais aumentos graduais dos juros, ponderando, novamente, que a trajetória da política monetária dependerá dos dados futuros.

O depoimento do dirigente à Câmara, que será seguido de sessão de perguntas e respostas, está marcado para meio-dia.

Às 10h41min, o Ibovespa recuava 0,12%, aos 87.538,11 pontos. Vale lembrar que a Bolsa vem de uma sequência de nove pregões em trajetória de alta, período em que acumula valorização de 8,35%.