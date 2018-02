Vendas do Liquida Porto Alegre crescem 5% e chegam a R$ 1,2 bilhão

A 22ª edição do Liquida Porto Alegre movimentou cerca de R$ 1,2 bilhão em vendas, o que representa um aumento de 5% em relação ao ano passado, informou a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA). Este ano o Liquida teve recorde de participação, com 3,4 mil lojas na campanha de 16 a 26 deste mês.

O presidente da CDL-POA, Alcides Debus, avaliou que os resultados são positivos. “Proporcionamos uma grande festa para os consumidores que puderam usufruir das boas oportunidades e também para os comerciantes que conseguiram fechar um mês complicado no positivo”, comentou Debus. Enquete divulgada pela entidade antes da campanha mostrou que quase metade da população pretendia gastar mais este ano na liquidação. A Casa do Liquida, instalada na Praça XV no miolo do Centro Histórico, fez mil consultas gratuitas.