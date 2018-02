Preços e volume impulsionam exportações gaúchas em janeiro

A combinação de maior volume e melhores preços das mercadorias foi decisiva para o desempenho das exportações gaúcha em janeiro, segundo a Fundação de Economia e Estatística (FEE). O volume subiu 1,1%, e os preços médios, 18,3%. Fumo em folhas, soja em grão e veículos automotores foram os produtos que mais contribuíram para a elevação das vendas.

O fluxo total da receita somou US$ 1,285 bilhão, alta de 19,6% em relação a janeiro do ano passado, ou US$ 210,524 milhões a mais. O Rio Grande do Sul foi o quarto maior estado exportador do Brasil em janeiro, com participação de 7,57% nos embarques ao exterior, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em janeiro, produtos básicos e manufaturados tiveram alta, já semimanufaturados recuaram. As vendas dos produtos básicos totalizaram US$ 594,062 milhões, com alta de US$ 120,223 milhões, com volume 18,8% e preços 5,6% maiores, respondendo por 46,22% do total exportado do mês. As exportações dos produtos manufaturados atingiram US$ 551,391 milhões (42,90% da pauta exportadora), com acréscimo de US$ 113,727 milhões (incrementos de 5,4% no volume e 19,5% nos preços). Por último, os semimanufaturados lograram US$ 128,335 milhões (9,98% do total exportado ao exterior), exibindo redução de US$ 30,402 milhões (queda de 54,0% no volume e alta de 75,8% nos preços).

Os principais produtos exportados pelo Rio Grande do Sul foram soja em grão (14,08%), fumo em folhas (9,61%), polímeros (7,03%), carne de frango (6,48%) e automóveis de passageiros (6,27%). Esses cinco produtos representaram 43,47% do valor exportado total pelo Rio Grande do Sul.

Vinícius Dias Fantinel, economista do Centro de Indicadores Econômicos e Sociais da FEE, salienta que o elevado incremento no volume das exportações de automóveis de passeio tornou o seu valor exportado mais que três vezes superior ao de janeiro de 2017. “Assim como em 2017, a maior parcela desses veículos automotores foi destinada a países latino-americanos, resultado, na sua maioria, de acordos automotivos do governo brasileiro com outros países da América Latina”, explica Fantinel. Por outro lado, os maiores recuos nas vendas externas ocorreram nos produtos óleo de soja em bruto, trigo em grãos e carne de suíno.

China (22,05%), Argentina (12,10%), Estados Unidos (9,65%), Bélgica (4,11%) e Chile (3,41%) foram os principais países de destino dos produtos gaúchos. Juntos, foram responsáveis por 51,32% das exportações gaúchas em janeiro de 2018.