Cobre opera em baixa em Londres e Nova Iorque, à espera de pronunciamento de Powell

Os contratos futuros de cobre operam em baixa em Londres e Nova Iorque nesta terça-feira (27), pressionados por um clima de cautela que antecipa o pronunciamento do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no Congresso americano.

Powell, que assumiu o comando do banco central dos EUA no último dia 5, fala na Câmara dos Representantes hoje e no Senado, na quinta-feira (1). Investidores ficarão atentos a seus comentários em busca de sinais de em que ritmo o Fed pretende continuar apertando sua política monetária. A dúvida é se o BC americano elevará juros apenas três vezes em 2018, como previu no fim do ano passado, ou se terá espaço para um quarto aumento.

Por volta das 8h35min (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal Exchange (LME) recuava 0,52%, a US$ 7.073,00 por tonelada.

Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova Iorque (Nymex), o cobre com vencimento para maio tinha baixa de 0,60%, a US$ 3,2050 por libra-peso, às 9h09min (de Brasília).

Também há expectativa para dados sobre atividade manufatureira na China, o maior consumidor mundial de metais básicos. Os últimos números serão divulgados entre hoje (27) e amanhã (28).

Entre outros metais básicos na LME, não havia direção única. O zinco recuava 0,57% no horário indicado acima, a US$ 3.511,00 por tonelada, enquanto o alumínio se mantinha estável, a US$ 2.138,25 por tonelada, o estanho subia 0,32%, a US$ 21.645 por tonelada, o níquel avançava 0,25%, a US$ 13.970,00 por tonelada, e o chumbo diminuía 0,47%, a US$ 2.565,00 por tonelada.