Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em baixa

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira (27), com algumas delas migrando para terreno negativo nos negócios da tarde, à medida que o apetite por ações parece perder força nos últimos dias de um mês marcado por fortes oscilações.

Investidores da região e de outras partes do mundo aguardam comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, que fala nesta terça e na quinta-feira (1) no Congresso americano.

Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto recuou 1,13%, a 3.292,07 pontos, interrompendo uma sequência de seis pregões de ganhos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,34%, a 1.808,92 pontos.

No fim de semana, o Partido Comunista chinês propôs eliminar a restrição para mandatos presidenciais, o que abriria o caminho para o presidente Xi Jinping se manter no poder indefinidamente. Em outubro do ano passado, Xi conquistou um segundo mandato de cinco anos. Seguindo o mau desempenho na China continental, o Hang Seng teve queda de 0,73%, a 31.268,66 pontos, influenciado por ações financeiras e do setor imobiliário.

Na Coreia do Sul e em Taiwan, os mercados perderam fôlego no fim do dia. Em Seul, o Kospi teve baixa marginal de 0,06%, a 2.456,14 pontos, depois de operar em alta durante praticamente todo o pregão. No fim da noite de ontem, o banco central sul-coreano decidiu manter sua taxa básica de juros em 1,5%, como se previa. Já o Taiex cedeu 0,20% na bolsa taiwanesa, a 10.815,47 pontos, após chegar a subir 0,9% mais cedo na sessão.

Contrariando o viés negativo na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 1,07% em Tóquio, a 22.389,86 pontos, em seu terceiro pregão consecutivo de ganhos, uma vez que o iene se enfraqueceu ante o dólar ontem e manteve-se praticamente estável durante a madrugada. Outra exceção hoje foi o filipino PSEi, que avançou 1,09% em Manila, a 8.592,38 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana garantiu seu quinto pregão consecutivo de alta, impulsionada por ações de grandes bancos domésticos e de mineradoras. O S&P/ASX 200 subiu 0,24% em Sydney, a 6.056,90 pontos.

Analistas preveem que Powell confirmará o intuito do Fed de continuar apertando sua política monetária de forma gradual. A dúvida é se o banco central americano elevará juros apenas três vezes em 2018, como cogitou no fim do ano passado, ou se terá espaço para um quarto aumento.