Bolsa de Tóquio sobe pelo terceiro pregão seguido com iene enfraquecido

A Bolsa de Tóquio fechou em alta pelo terceiro pregão consecutivo nesta terça-feira (27(), à medida que o iene se enfraqueceu ante o dólar ontem e manteve-se praticamente estável durante a madrugada. O Nikkei subiu 1,07%, encerrando os negócios a 22.389,86 pontos.

Com ganhos em sete das últimas nove sessões, o índice japonês reduziu a desvalorização acumulada em fevereiro a 3,1%. No começo do mês, o mercado japonês foi um dos mais afetados pelos tombos históricos sofridos pelas bolsas de Nova Iorque. Nessa segunda, as ações em Wall Street também avançaram pelo terceiro pregão seguido, fator que contribuiu para o tom positivo em Tóquio.

Investidores no Japão e em outras partes do mundo estarão atentos ao primeiro depoimento no Congresso americano do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, que assumiu o cargo no último dia 5. Powell fala na Câmara dos Representantes nesta terça e no Senado, na quinta-feira.