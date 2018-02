Meirelles confirma estudos sobre preço do gás para baixa renda

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que a equipe econômica estuda medida para tentar reduzir o preço do gás de cozinha. "Estamos estudando, sim, e quando ficar pronto a gente anuncia", disse o ministro ao deixar a posse do novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Batista Brito Pereira.

No começo do mês, o presidente Michel Temer anunciou em entrevista que havia pedido à área técnica do governo estudos que permitam redução no preço do gás de cozinha para beneficiar famílias de baixa renda. Embora o modelo estudado não passe por subsídio ao preço do botijão de 13 kg, uma das ideias é introduzir esse valor no Bolsa Família. Seria uma forma de elevar o valor do benefício, que já estava sendo estudado pelo governo, só que direcionado para o gás de cozinha. O governo informou ainda que não pensa em adotar medidas como vale gás ou uma redução para todos os consumidores.