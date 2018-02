Dólar não tem direção definida ante rivais em meio à ansiedade com Powell

O dólar avançou ante moedas rivais nesta segunda-feira (26) ao passo em que os investidores aguardam discursos do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, nesta semana.

No fim da tarde em Nova York, o dólar avançava a 106,93 ienes, de 106,84 ienes na tarde de sexta-feira; o euro subia a US$ 1,2314, de US$ 1,2301; e a libra recuava a US$ 1,3966. De US$ 1,3971.

Os investidores observarão de perto o testemunho de Powell ao Congresso nesta terça-feira, quando ele deve atualizar os legisladores sobre a política monetária do Fed. Essa será sua primeira aparição no Capitólio como presidente da autoridade monetária.

Sinais de que o BC está se inclinando a um ritmo de elevação de juros mais acelerado que o esperado neste ano podem impulsionar o dólar, uma vez que taxas mais elevadas tornam a divisa americana mais atrativa para investidores em busca de rendimentos.

Na Chicago Mercantile Exchange (CME), o contrato da bitcoin para março fechou em alta de 3,01%, a US$ 10.250,00. (Com informações da Dow Jones Newswires)