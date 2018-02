JBS aprova venda da Five Rivers para Pinnacle por US$ 200 milhões

O conselho de administração da JBS aprovou, em reunião realizada no último dia 20, a venda da totalidade das ações representativas do capital social da JBS Five Rivers Cattle Feeding LLC, de titularidade da controlada Moyer Distribution LLC, para a Pinnacle Arcadia Cattle Holdco, LLC, por US$ 200 milhões (R$ 647,5 milhões).

Conforme a ata da colegiado que aprovou a transação, a venda inclui o valor de mercado do estoque de silagem e grãos na data do fechamento e sujeito a ajuste pela variação do capital de giro também na data do fechamento nos termos e condições estipulados no Contrato de Compra e Venda, atendendo a condição precedente para fechamento da operação.