Ouro fecha em leve alta, com mercado à espera por presidente do BC dos EUA

Os contratos futuros de ouro encerraram o pregão desta segunda-feira (26) em leve alta, enquanto os investidores internacionais se posicionam à espera da postura do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, em depoimento no Congresso.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega em abril fechou em alta de US$ 2,50 (+0,19%), a US$ 1.332,80 por onça-troy.

As atenções do mercado de ouro já se concentram nas falas de Powell nesta terça-feira na Câmara e na quinta-feira do Senado, a primeira vez que ele comparece ao Congresso para o depoimento semestral.

Na terça-feira (27) o depoimento do presidente do Fed está marcado para começar às 12 horas (de Brasília). Antes, às 10h30, a instituição vai publicar o comunicado que ele lerá antes da sessão de perguntas e repostas aos congressistas.

Na sexta-feira, o Fed já publicou a íntegra do documento que foi encaminhado aos congressistas. O texto sugeriu que Powell pode adotar uma linha mais "dovish" (suave) em relação aos juros, ao sinalizar para manutenção do gradualismo das taxas. Uma política monetária menos agressiva é interessante para o ouro, que funciona como reserva de valor.

Na opinião do chefe de investimento da Wolfpack Capital, Jeff Wright, os investidores estão se "posicionando" na espera de Powell, o que explica o movimento comedido de alta.

"O mercado está antecipando três altas de juros este ano e serão procuradas pistas nas falas de Powell para confirmar este número", afirmou. "Se Powell for como seus predecessores, ele irá misturar a sua linguagem e dar poucas pistas do que esperar até o final do ano. De todo modo, é algo importante." Fonte: Dow Jones Newswires.